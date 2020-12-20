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العراق يعلن الاحصائية النهائية للإيرادات المالية المتحققة من بيع النفط بشهر

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-20T11:05:11+0000
العراق يعلن الاحصائية النهائية للإيرادات المالية المتحققة من بيع النفط بشهر

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط اليوم الاحد عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر تشرين الثاني الماضي ، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو).

وقالت الوزارة في بيان لها ورد لوكالة شفق نيوز ان "كمية الصادرات من النفط الخام ( 81 ) مليوناً و( 262 ) الفا و( 376 ) برميلا ،  بإيرادات بلغت (3) مليارات و(403 ) ملايين و (722) الف دولار".

واضافت ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (78) مليونا و(190) الفا و (444) برميلا ، بإيرادات بلغت (3) مليارات و(282 ) مليونا و (394) الف دولار ، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان مليونيين و(819) الفا و(169) برميلا ، بايرادات بلغت (114) مليونا و(588) الفا و(470) دولارا ، وبلغ معدل الكميات المصدرة إلى الاردن (252) الفا و(763) برميلا بايرادات بلغت ( 6) ملايين و(739) الفا و(683) دولارا."

واشارت الى ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (41.886) دولاراً، مضيفة ان "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (30) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.

ولفتت الوزارة الى  ان "كميات وايرادات شحنات النفط الخام المصدرة التي تم تسويقها بعلاوة سعرية لتحقيق ايراد اضافي خلال شهر تشرين الثاني الماضي بلغت  (6) ملايين و (532) ألفا و (350) دولارا حسب ما جاء في نشرة شركة تسويق النفط "سومو".

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