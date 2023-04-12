العراق يعلن الاتفاق مع صندوق النقد والبنك الدوليين على دعم الإصلاح الاقتصادي

شفق نيوز / أعلن العراق، يوم الأربعاء، الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، على عقد برنامج "غير تمويلي" يتضمن تقديم الصندوق الدعم الفني والاستشاري للإصلاح الاقتصادي الذي تتبنّاه الحكومة العراقية في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

جاء ذلك خلال اجتماع الوفد العراقي مع صندوق النقد والبنك الدوليين بحضور محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، ووزيرة المالية طيف سامي، والوفد الفني المرافق لهما، في العاصمة الأمريكية واشنطن، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وطالب العلّاق، الصندوق بـ"تقديم الدعم للبنك المركزي العراقي في إجراءاته لتحقيق استقرار سعر الصرف على وفق الممارسات الدولية، واتفاقية العراق مع صندوق النقد الدولي التي صدَّق عليها مجلس النوّاب العراقي عام 2008".

وبوقت سابق من اليوم، أبدت وزارة الخزانة الأمريكية، "مرونة واستعداداً كبيرين" لمساعدة البنك المركزي العراقي في تحقيق استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار.