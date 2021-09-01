العراق يعلن الاتفاق على ضخ 400 ألف برميل يومياً اعتباراً من تشرين الاول المقبل

شفق نيوز/ اعلن وزير النفط احسان عبد الجبار، يوم الأربعاء، عن الاتفاق لضخ 400 ألف برميل يوميا اعتبارا من تشرين الاول المقبل.

وقال عبد الجبار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه تم الاتفاق على ضخ هذه الكمية كزيادة تدريجية واعتبارا من شهر تشرين الاول، مؤكدا أهمية الاتفاق الجماعي ونجاح الدول الأعضاء في "أوبك" و"أوبك بلاس" في التعاطي السليم والحكيم مع التحديات الكبيرة.

وأضاف وزير النفط ان اتفاقات خفض الإنتاج وضخ الزيادات التدريجية المدروسة للسوق النفطية قد أدت إلى احتواء "الفوضى" التي تسببت بها تداعيات انتشار كوفيد 19، مؤكدا ان السوق النفطية ستبقى خاضعة لمراقبة الجهات البحثية والمعنية في منظمة "أوبك" والدول الاعضاء من اجل التعاطي الآني مع المتغيرات في العرض والطلب.

واعرب وزير النفط عن أمله في استقرار السوق النفطية خلال المدة المقبلة، مؤكدا ان العراق يدعم جميع الاتفاقات التي تؤدي إلى استقرار السوق النفطية.

يذكر ان اعضاء منظمة اوبك + اجتمعت اليوم لمناقشة الزيادة المتفق عليها والبالغة 400 الف برميل لاعضاء المنظمة والتي ستوزع حسب إنتاجية كل دولة.