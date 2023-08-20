العراق يعلن اكتفاءه من الحنطة دون الحاجة للاستيراد هذا العام

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة العراقية، يوم الأحد، عن اكتفاء البلاد من محصول الحنطة للسلة الغذائية دون الحاجة للاستيراد خلال العام الحالي 2023.

وقال وكيل الوزارة ميثاق عبد الحسين الخفاجي لوكالة شفق نيوز، إن الحكومة العراقية وضعت مبالغ مالية لدعم المزارعين والمحاصيل الزراعية في قانون الموازنة العامة.

وبين، أن إنتاج الحنطة في هذا العام بلغ أكثر من 5 ملايين طن، وهي كمية كافية لدعم السلة الغذائية دون حاجة الوزارة إلى الاستيراد.

وأكد الخفاجي، عزم وزارته في العام المقبل على زيادة الدعم للمزارعين بالرغم من تحديات التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة.

وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بتغيير الأساليب التقليدية التي كانت تتجاوب مع وفرة المياه وذلك من خلال استخدام الآليات والمعدات التي يمكنها التكيف مع شحة المياه ما يضمن زيادة الإنتاج.

وكان وزير الزراعة عباس العلياوي، قد أبلغ وكالة شفق نيوز، في تصريح سابق، أن المساحات المزروعة رسميا بالعراق بلغت نحو 8 ملايين دونم، حيث توزعت على نحو 4 ملايين دونم في الاراضي الصحراوية، و 2.5 مليون دونم اخرى في الأراضي المروية، وفي الفترة الأخيرة تم زراعة بنحو 1.5 مليون دونم في الكثير المحافظات العراقية.

وأعلنت وزارة الزراعة العراقية، منتصف أيار الماضي، نجاح الموسم التسويقي لمحصول الحنطة 2022- 2023، وأكدت تسليم كافة مستحقات الفلاحين والمزارعين "بانسيابية".