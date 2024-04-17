العراق يعلن اكتفاءً ذاتياً من القمح والمواد الغذائية لستة أشهر

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التجارة العراقية، يوم الأربعاء، اكتفاءً ذاتياً من القمح والمواد الغذائية لستة أشهر مقبلة.

وقال وزير التجارة العراقي أثير الغريري ، في تصريح أوردته رويترز، إن العراق لديه ما يكفيه من القمح والمواد الغذائية لمدة ستة أشهر.

وفي وقت سابق، أعلن الغريري تحقيق اكتفاء ذاتي بتسويق القمح محلياً، ورجح طفرة نوعية بالإنتاج خلال العام الجاري، وذلك في استخدام وسائل زراعة وري حديثة وإجراءات حكومية اخرى داعمة لزيادة المساحات المزروعة.

وكان العراق يعتمد بشكل كبير على الواردات الخارجية من القمح لتلبية احتياجاته الغذائية، وهو ما يجعله معرضًا لتقلبات الأسواق العالمية وزيادة تكاليف الواردات.