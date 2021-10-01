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العراق يعلن إصدار سندات (البناء) في السوق المالية ويحدد الفوائد للمستثمرين والسكان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-01T08:10:13+0000
العراق يعلن إصدار سندات (البناء) في السوق المالية ويحدد الفوائد للمستثمرين والسكان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية دائرة الدين العام يوم الجمعة أنها وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي، أصدرت سندات البناء القابلة للتداول في سوق الاوراق المالية، بضمانة الوزارة.

وبحسب فئات السندات المطروحة للتداول :

1- سند فئة (500000) خمسمائة الف دينار بفائدة سنوية مقدارها 6% لأجل سنتين .

2- سند فئة (1000000) مليون دينار بفائدة مقدارها 7% لأجل 4 سنوات.

وأشار بيان صادر عن الوزارة اليوم ورد لوكالة شفق نيوز، ألى أنه بإمكان الجمهور الراغبين بالشراء تقديم طلباتهم عبر المصارف المجازة .

ودعت الوزارة المستثمرين والمواطنين كافة الى الاستفادة من هذة الفرصة الاستثمارية ، لما لها من مردودات لصالح المقترض ( المستثمر ) ولمجمل الاقتصاد الوطني.

وأشارت إلى أن عملية تداول تلك السندات تأتي وفق خطط وآليات عملية الاستدامة المالية وتحسينها ، اضافة الى الاثار الإقتصادية الايجابية المتمثلة برفع مستويات الانشطة الإقتصادية لمختلف القطاعات وتعزيز إتاحة الفرص التنموية الواسعة.

وفي اطار تنفيذ فقرات خطط الإصلاح المالي والإقتصادي الشامل ضمن متبنيات الورقة البيضاء ، وتطبيقا لبرامج تطوير السياسة المالية والنقدية في العراق، وفقا للبيان.

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