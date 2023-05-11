العراق يعلن استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي ابتداءً من السبت المقبل

شفق نيوز / أعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، ابلاغ العراق السلطات التركية باستئناف عمليات تصدير النفط من ميناء جيهان ابتداءً من السبت المقبل.

وقال وزير النفط نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حيان عبد الغني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ابلغت شركة بوتاش التركية بإستئناف عمليات التصدير والتحميل أعتباراً من يوم السبت 13 آيار الجاري 2023".

وأشار وزير النفط الى "الانتهاء من ابرام التعاقدات مع الشركات الدولية لبيع وتسويق النفط الخام من منفذ جيهان التركي وفق الآليات التي تعتمدها شركة تسويق النفط العراقية (سومو)".

وكانت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان أعلنت، اليوم الخميس، أن شركة تسويق النفط العراقية دعت الجانب التركي رسميا أمس الأربعاء إلى استئناف صادرات نفط الإقليم.

وكان مسؤول نفطي عراقي رأى، يوم أمس الأربعاء، أنه من غير المرجح أن يتجاوز إجمالي صادرات البلاد النفطية في مايو أيار 3.3 ملايين برميل في اليوم وسط استمرار تعليق الإنتاج من إقليم كوردستان والحقول الشمالية عبر تركيا، وقيود التصدير في الموانئ الجنوبية.

واتفق رئيسا وزراء الحكومة العراقية وإقليم كوردستان على صفقة مؤقتة في 4 أبريل / نيسان لاستئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي، لكن على الرغم من التعهدات العديدة بإعادة التشغيل السريع، لم يتم تحميل أي خام عراقي منذ أن أوقفت أنقرة الصادرات في 25 آذار / مارس بسبب تحكيم دولي.

قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في 3 أيار / مايو إنه يتوقع أن تستكمل بغداد وأربيل في غضون أسبوعين الاتفاق لاستئناف تصدير النفط الخام عبر جيهان، ستحتاج أنقرة أيضًا إلى الموافقة على إعادة فتح خط الأنابيب بين العراق وتركيا والذي تم إغلاقه نتيجة النزاع.