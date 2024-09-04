العراق يعلن ارتفاع معدلات استثمار الغاز الى 70٪ نهاية العام 2024

شفق نيوز/ أعلن وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر إسماعيل، يوم الأربعاء، أن معدلات مشاريع استثمار الغاز المصاحب سترتفع الى قرابة 70 بالمئة مع نهاية العام الحالي 2024.

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاحه الرصيف الثاني لتصدير المكثفات والغاز المسال في ميناء ام قصر في البصرة.

وقال إسماعيل في كلمته ان الرصيف سيوفر المرونة في عمليات التصدير للغاز السائل والمكثفات التي تبلغ حاليا 50 طنا شهريا، ومن المؤمل ان تصل مع بداية عام 2025 الى 80 طنا شهريا، مشيرا إلى أنه مع ارتفاع معدلات الإنتاج تصل إلى 125 طنا شهريا.

وأكد أن الوزارة تنفذ عددا من المشاريع الستراتيجية لاستثمار الغاز المصاحب في عدد من الحقول النفطية، مردفا بالقول، إن: معدلات استثمار الغاز سترتفع الى 70 بالمائة نهاية العام الجاري.

وحضر حفل الافتتاح عدد من المسؤولين في الوزارة وشركتي غاز الجنوب وغاز البصرة، وعدد من المسؤولين في الحكومة المحلية لمحافظة البصرة.