العراق يعلن ارتفاعاً بكميات النفط المصدرة والإيرادات المالية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط عن تصدير 88 مليوناً و211 الفاً و750 برميلاً خلال كانون الأول الماضي، بإيرادات بلغت 4 مليارات و235 مليونا و313 الف دولار.

وذكر بيان للنفط، أن هذه الكميات المصدرة كانت من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بكمية بلغت 85 مليوناً و195 الفاً و608 براميل ، بإيرادات بلغت 4 مليارات و89 مليونا و 41 الف دولار.

فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان(3 ملايين و16 الفاً و142 برميلاً، بايرادات بلغت 146 مليوناً و272 الفاً و112 دولارا.

وقال الوزارة إن كميات وإيرادات شحنات النفط الخام المصدر تم تسويقها بعلاوة سعرية لتحقيق إيراد إضافي خلال شهر كانون الأول الماضي بلغ كإيراد كلي أكثر من 96 مليوناً و443 الفاً و633 دولاراً.

وبلغ معدل سعر البرميل الواحد (48.013) دولاراً.

واشارت الاحصائية الى ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (31) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.

وخلال تشرين الثاني الماضي بلغت كمية الصادرات من النفط الخام العراقية 81 مليوناً 262 الفا و 376 برميلاً، بايرادات بلغت 3 مليارات و394 مليونا و988 ألف دولار.

والعراق ثاني أكبر منتج للخام في منظمة "أوبك" بعد السعودية، بمتوسط يومي 4.6 ملايين برميل في الظروف الطبيعية، ويعتمد على الخام لتوفير أزيد من 90 بالمئة من إيراداتها.