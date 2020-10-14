العراق يعلق على استيراد "الرمان التركي" بملايين الدولارات ويخطط لحظره

شفق نيوز/ علقت وزارة الزراعة العراقية، يوم الاربعاء، على استيراد الرمان التركي بملايين الدولارات، مشيرا إلى عزمها منع استيراده خلال الفترة المقبلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف لوكالة شفق نيوز، إن "العراق ليس لديه اكتفاء ذاتي من الرمان في الوقت الحالي، وبالتالي فان استيراد المحصول مفتوح سواء من تركيا او اية دول اخرى"، مبينا ان "محصول الرمان لم يتم حظره في قائمة الحظر المتكونة من 21 محصولاً". واضاف ان "الرمان العراقي مرغوب في الخارج"، لافتا الى ان "أحد المصدرين للمحاصيل الزراعية العراقية جمع كميات من محصول الرمان ويرغب في تصديره للخارج بالاتفاق مع بعض الدول".

وأكد النايف "عدم وجود اي مشكلة لاي شخص راغب بالتصدير لاي منتج زراعي وخاصة نحن بحاجة للعملة الصعبة ولتشغيل الشباب ونزيد الدخل القومي للبلد".

واشار الى ان "الوزارة ستقوم بمنع استيراد بعض المحاصيل خلال الفترة المقبلة وقد يكون من بينها البرتقال والرمان بعدما ما تاتينا البيانات الكاملة لكميات الانتاج من مديرية الزراعة والتي تؤكد حصول الاكتفاء الذاتي لاي محصول.

واعلنت اتحادات مصدري منطقة بحر إيجة، اليوم الاربعاء، ان العراق جاء بالمرتبة الثانية بأكثر الدول استيرادا للرمان من تركيا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، حيث استورد رمانا بقيمة 12 مليونا و771 ألف دولار.

ويستورد العراق الرمان من الدول وبكميات كبيرة وخاصة ما يعرف بالرمان المصري واليمني، والتي تتراوح اسعار ما بين 1000 دينار الى 2500 دينار للكيلو غرام الواحد فيما تتراوح اسعار الرمان العراقي ما بين 500 الى 1000 دينار للكيلو غرام الواحد.