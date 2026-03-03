العراق يعزز وارداته من فول الصويا البرازيلي رغم اضطرابات الشرق الأوسط

شفق نيوز - بغداد

أظهرت بيانات وزارة التجارة الخارجية البرازيلية، أن العراق عزز وارداته من فول الصويا البرازيلي خلال العام 2025، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على حركة الشحن العالمية.

وبحسب البيانات، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز ان البرازيل صدرت 675,091 طناً مترياً من فول الصويا إلى العراق في عام 2025، بزيادة بلغت 11.7% على أساس سنوي، ما يعكس تنامي الطلب العراقي على المادة الأولية المستخدمة في الأعلاف والصناعات الغذائية.

في المقابل، تراجعت صادرات البرازيل من فول الصويا إلى إيران بنسبة 25.3% لتبلغ 1.4 مليون طن متري، فيما انخفضت صادرات وجبة فول الصويا إلى طهران بشكل حاد إلى 581,478 طناً مترياً مقارنةً بـ 2.13 مليون طن في العام السابق.

كما صدّرت البرازيل 48,571 طناً مترياً من وجبة فول الصويا إلى العراق، بانخفاض نسبته 6.9% على أساس سنوي، بينما تراجعت الشحنات إلى السعودية بنسبة 75.9%.

ويأتي ارتفاع واردات العراق من فول الصويا في وقت أعرب فيه مشاركون في السوق بالبرازيل والولايات المتحدة عن قلقهم من احتمال تأثر بعض الشحنات المارة عبر المنطقة نتيجة استمرار التوترات.

وأشار مصدر مقيم في البرازيل إلى أن بعض السفن تسلك مسارات قريبة من مناطق النزاع، ما قد يؤدي إلى تأخير الشحنات أو تغيير مساراتها مستقبلاً.

من جهتهم، توقع تجار في الولايات المتحدة والبرازيل أن تشهد صادرات فول الصويا من البلدين تراجعاً خلال الأسابيع المقبلة إذا استمرت الاضطرابات، مؤكدين أن التأثير الحالي محدود، لكنه قد يتفاقم في حال طال أمد الصراع.

وتعد البرازيل المنتج والمصدر الأكبر لفول الصويا في العالم، حيث تشهد زراعتها سرعة قياسية تجاوزت 14% من المساحة المتوقعة للموسم 2025/2026.

ويُعد الصويا البرازيلي ركيزة أساسية في السوق العالمي، وتعتمد عليه الصين بشكل كبير، وتتميز منتجاتها بمعايير جودة عالية مثل نسبة البروتين وضرورة التحقق من الرطوبة، بحسب وكالة "بلومبرغ".