العراق يعزز وارداته من الصناعات الغذائية المصرية خلال 2025

أظهرت بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية في مصر، يوم الأحد، ارتفاع واردات العراق من المنتجات الغذائية خلال عام 2025 لتصل إلى أكثر من 200 مليون دولار.

وبحسب البيانات، جاء العراق ضمن أكبر الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال العام الماضي، ليسجل 236 مليون دولار مقارنةً بنحو 184 مليون دولار في عام 2024 في ظل تزايد الطلب على المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق الإقليمية.

وفي السياق ذاته، تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة أكبر المستوردين بقيمة بلغت 563 مليون دولار في 2025، تلتها الولايات المتحدة الأميركية بنحو 438 مليون دولار.

كما ارتفعت صادرات مصر الغذائية إلى الأردن لتبلغ 287 مليون دولار، بينما سجلت الصادرات إلى الإمارات العربية المتحدة نحو 237 مليون دولار خلال العام نفسه.

وسجلت الصادرات إلى الجزائر نحو 244 مليون دولار، فيما بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى لبنان نحو 201 مليون دولار.

وفي الأسواق الأوروبية والآسيوية، بلغت الصادرات المصرية إلى ألمانيا نحو 181 مليون دولار، وإلى المملكة المتحدة نحو 137 مليون دولار، في حين وصلت إلى الصين نحو 136 مليون دولار.

وتشير البيانات إلى أن أكبر 10 أسواق خارجية استحوذت على نحو 39% من إجمالي صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال 2025، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.66 مليار دولار.