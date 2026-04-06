العراق يعزز موقعه بين كبار منتجي أوبك+ للشهر القادم

شفق نيوز- بغداد

واصل العراق تعزيز موقعه بين كبار منتجي أوبك+ في مايو/أيار 2026، وفق ما أقره التحالف من زيادات تدريجية في الحصص الإنتاجية خلال الشهر نفسه.

وشملت قائمة الدول المنتجة كلاً من السعودية التي تصدرت الإنتاج، تلتها روسيا، ثم العراق في المرتبة الثالثة، إلى جانب الإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، حيث سجلت هذه الدول مستويات إنتاج متفاوتة خلال شهر مايو/أيار.

وبلغ إنتاج السعودية 10.228 مليون برميل يوميًا، وروسيا 9.699 مليون برميل يوميًا، والعراق 4.326 مليون برميل يوميًا، فيما سجلت الإمارات 3.447 مليون برميل يوميًا، والكويت 2.612 مليون برميل يوميًا، وكازاخستان 1.589 مليون برميل يوميًا، والجزائر 983 ألف برميل يوميًا، وسلطنة عُمان 821 ألف برميل يوميًا.