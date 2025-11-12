العراق يعزز صادراته النفطية إلى الهند مع تراجع الإمدادات السعودية للصين

شفق نيوز– متابعة

أفادت مصادر تجارية، اليوم الأربعاء، بأن العراق سيزيد صادراته النفطية إلى الهند خلال شهر كانون الأول / ديسمبر المقبل، في وقتٍ تشهد فيه الأسواق الآسيوية تحولات في تدفقات الخام مع انخفاض الإمدادات السعودية المتجهة إلى الصين للشهر الثاني على التوالي.

وأوضحت المصادر، أن المصافي الهندية تتجه إلى زيادة مشترياتها من الخام العراقي والسعودي والكويتي لتعويض النقص في الإمدادات الروسية، في إطار مساعي الهند لتأمين احتياجاتها النفطية قبل نهاية العام الجاري.

ويأتي هذا التطور في ظل تباطؤ الطلب الصيني على النفط الخام، إذ لجأت بعض المصافي الصينية إلى أعمال صيانة موسمية، فيما تنتظر المصافي المستقلة صدور حصص الاستيراد الجديدة لعام 2026، ما أدى إلى تراجع الصادرات السعودية إلى نحو 36 مليون برميل في ديسمبر / كانون الأول، وهو أدنى مستوى منذ نيسان / أبريل الماضي.

وفي المقابل، تشير التقديرات إلى أن النفط العراقي سيواصل تعزيز موقعه في السوق الهندية، مستفيداً من مرونته التسويقية وأسعاره التنافسية مقارنة ببقية الإمدادات الشرق أوسطية.