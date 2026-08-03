العراق يعزز خزين الغاز بتشغيل مستودع النجف تجريبياً

شفق نيوز- النجف

أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الاثنين، بدء التشغيل التجريبي لمستودع غاز النجف، بطاقة خزنية تبلغ 3000 متر مكعب، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخزين الاستراتيجي وتطوير منظومة نقل وخزن وتوزيع الغاز السائل.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر إسماعيل، خلال إشرافه على بدء التشغيل التجريبي، وفق بيان رسمي، ورد لوكالة شفق نيوز، إن إنشاء المستودع يأتي ضمن خطط الوزارة لزيادة الطاقات الإنتاجية والخزنية، وتطوير منظومة نقل وخزن وتوزيع الغاز السائل.

وأضاف أن دخول المستودع مرحلة التشغيل التجريبي يعزز مرونة منظومة التجهيز، ويسهم في تأمين احتياجات محافظات الوسط وعدد من المحافظات الأخرى من الغاز السائل.

وأوضح أن نقل الغاز السائل إلى المستودع عبر الأنابيب، بدلاً من السيارات الحوضية، سيعزز متطلبات السلامة، ويضمن استقرار تجهيز المواقع الإنتاجية والخدمية، مبيناً أن الإجراءات الفنية الخاصة بالتشغيل الكامل للمستودع ستُستكمل خلال الأيام المقبلة.

من جانبه، أكد المدير العام للشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز، أنمار علي حسين، أن المستودع أُنجز بجهود ملاكات الشركة والجهات الفنية المختصة، وأن التشغيل التجريبي نُفذ بنجاح وفق المتطلبات الفنية والتشغيلية المعتمدة.

وأضاف أن المشروع يمثل إضافة لمنظومة خزن وتجهيز الغاز السائل، من خلال رفع كفاءة عمليات النقل والتوزيع وتعزيز استقرار الإمدادات، مشيراً إلى أن الشركة تواصل تنفيذ مشاريع مستودعات جديدة في المحافظات لزيادة الطاقات الخزنية وتلبية الطلب المتزايد على الغاز السائل.