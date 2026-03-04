العراق يعزز خزينه الغذائي بحوالي 40 الف طن من الرز

شفق نيوز - بغداد

أعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، يوم الأربعاء، توجه باخرة محمّلة بمادة الرز التايلندي من المياه الإقليمية إلى ميناء أم قصر، وذلك لتعزيز الخزين الغذائي ودعم الأمن الغذائي في البلاد في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وقالت مدير عام الشركة لمى هاشم الموسوي، أن الباخرة (BC AGILITY) تحمل (39,995) ألف طن من الرز التايلندي، مشيرةً إلى أن الجهات المعنية باشرت باتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة تمهيدًا لتسلم الشحنة.

وأضافت أن فرق الفحص المختبري في ميناء أم قصر، وبالتنسيق مع قسم السيطرة النوعية، قامت بسحب النماذج القياسية لإخضاعها للفحوصات الفيزيائية الأولية، تمهيدًا لإرسالها إلى المختبر المركزي لاستكمال الفحوصات الكيميائية والبيولوجية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة قبل التسلم الرسمي.

وأكدت الموسوي أن توزيع مادة الرز سيتم وفق خطة تسويقية أعدّها قسم التسويق في الشركة، بما يضمن إيصال المادة إلى المواطنين بانسيابية عالية وضمن التوقيتات المحددة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتوفير المواد الأساسية للمواطنين.