العراق يعرض على إيران التجارة بالمقايضة

شفق نيوز/ قال وزير وزير التجارة العراقي علاء الجبوري يوم الاربعاء ان بلاده تأتي في المرتبة الثانية كأكبر شريك تجاري لإيران.

ودعا الوزير العراقي في لقاء مع وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، الى توسيع العلاقات التجارية وخاصة في مجال تجارة المقايضة.

واكد على ضرورة إقامة معارض مختلفة لتقديم المنتجات بشكل مباشر وبدون وسطاء بالتعاون مع شركة المعارض الدولية الايرانية، وقال: إن المؤشر التجاري بين البلدين مرتفع، وهو ما يشكل أرضية مواتية لتأمين مصالح البلدين.

ونقلت وكالة "أرنا" الرسمية الايرانية عن الجبوري قوله إن "العراق هو ثاني أكبر شريك تجاري لإيران بعد الصين".

و بلغت القيمة الإجمالية لصادرات إيران إلى العراق في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ( بدءا من 20 مارس) 20 مليون طن بقيمة خمسة مليارات و 900 مليون دولار امريكي.