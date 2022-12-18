العراق يعرض على شركات تركية الإستثمار بمشاريع يعتزم إنشاءها خلال السنتين المقبلتين

شفق نيوز/ التقى نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم الاحد وفدا تركيا كبيرا، ضم عددا من رجال الاعمال والمستثمرين في مختلف المجالات، بحضور السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي

وقال الوزير خلال اللقاء، ان اولويات الحكومة خلال السنتين المقبلتين، ستركز على تطوير البنى التحتية والطرق والجسور والسكك الحديد ، وتنفيذ مشاريع خدمية في مجال الماء والمجاري، فضلا عن العمل على اتمتة القطاع المصرفي، ومعالجة ازمة السكن في العراق، مشيرا الى ان هذه القطاعات تمثل فرصا استثمارية جيدة، بامكان الشركات التركية الاستفادة منها من خلال التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص العراقي.

من جانبه اعرب السفير التركي عن استعداد بلاده للتعاون الجاد مع العراق في جميع المجالات ، والعمل المشترك على تطوير الاستثمارات وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في كل من العراق وتركيا.

وذكر بيان صادر عن وزارة التخطيط أنه جرى خلال اللقاء الذي حضره وكيلا وزارة التخطيط ومدير عام التعاون الدولي وعدد من المسؤولين في الوزارة، طرح عدد من القضايا ذات الصلة بالبيئة الاستثمارية في العراق، وضرورة العمل المشترك على توفير الظروف المناسبة لعمل المستثمرين في كلا البلدين، وتسهيل الاجراءات الخاصة بمنح تأشيرة الدخول لرجال الاعمال.