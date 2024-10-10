العراق يعرض على السعودية الفرصَ الاستثمارية في المجال الزراعي

شفق نيوز/ عرض وزير الزراعة العراقي عباس جبر المالكي، يوم الخميس، على الجانب السعودي الفرصَ الاستثمارية في المجال الزراعي في العراق.

جاء ذلك خلال ترأسه وفدَ الجانب العراقي في اجتماعات المجلس التنسيقي العراقي - السعودي لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.

وذكر البيان أنه تمَّ بحث المواضيع المطروحة ذات الإهتمام المشترك ، كما تمَّ التطرق لتفعيل مذكرة التفاهم بين الجانبين ، من أجلِ النهوض بالواقع الزراعي المستقبلي .

وخلال الاجتماع دعا الوزير الجانبَ السعودي لحضور ملتقى الاستثمار المزمع أقامته في بغداد شهر تشرين الثاني المقبل، متمنياً فتحَ آفاق التعاون المشترك في مجالات الزراعة والبيئة والمياه.

كما عرض الوزير على الجانب السعودي الفرصَ الاستثمارية في المجال الزراعي ، التي يمكن تنفيذها وتفعيلها من خلال تحقيق الشراكات ، وحسب التعليمات النافذة وفق قانون الشراكة الذي أصدرتهُ الحكومة العراقية مؤخراً ، حيث سيتم عرض العديد من الفرص الاستثمارية خلال ملتقى الاستثمار الذي سيقام في بغداد.

وكذلك تم بحث التعاون والاستثمار في مشاريع تحلية المياه ، بإعتبار السعودية لها خبرة واسعة في هذا المجال ، فضلاََ عن طرح ومناقشة عددٍ من المقترحات التي تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك ، منها المجالات الزراعية .

من جانبِهِ أكد الجانب السعودي حرصهُ على تعزيز التعاون المشترك في المجالات التي تمَّ طرحها في الإجتماع ، خصوصاًٍ في مجال الإستثمار الزراعي.