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العراق يعرض على الاردن استثمارات في قطاع الطاقة المتجددة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-23T13:42:25+0000
العراق يعرض على الاردن استثمارات في قطاع الطاقة المتجددة

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار يوم الخميس، انها عرضت استثمارات اقتصادية على الشركات الاردنية ومنها الطاقة المتجددة.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "رئيس الهيئة سها دواد نجار شددت خلال استقبالها اليوم وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني يحيى الكسبي والوفد المرافق على زيادة التعاون مع الاردن مجال الاستثمار من خلال منح الشركات الاستثمارية الأردنية جميع التسهيلات والضمانات التي يكفلها لهم قانون الاستثمار رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته".

ونقل البيان عن النجار قولها ان "العراق يزخر بالفرص الاستثمارية التي من الممكن استغلالها من الجانب الأردني بالشكل الأمثل وبما يحقق مصالح الطرفين، ولاسيما ان الجانب الأردني على تماس ودراية كافية بالواقع الاقتصادي العراقي ولديه تجارب استثمارية كبيرة في مختلف القطاعات الاستثمارية في العراق ومن أهمها قطاع الطاقة المتجددة".

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