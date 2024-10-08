العراق يعتمد الدفع المسبق لتوريد الغاز التركمانستاني عبر ايران

شفق نيوز/ قررت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، اعتماد آلية الدفع المسبق لتوريد الغاز التركمانستاني عبر الأراضي الإيرانية.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء العراقي في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن المجلس وافق على منح وزارة الكهرباء الصلاحيات اللازمة للتعاقد مع شركة (Loxstone Energy) لتجهيز الغاز التركمانستاني إلى العراق عبر الأراضي الإيرانية بآلية التبادل (Swap).

وبين البيان أنه سيتم استثناء العقد من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث، بالإضافة إلى تعليمات تسهيل قانون الموازنة، وذلك لكونه من العقود المهمة والمستعجلة لضمان ديمومة عمل المحطات الكهربائية، حيث تعتبر الجهة المجهزة للغاز جهة حكومية متمثلة بشركة الغاز التركمانستاني، التي سبق أن تم توقيع مذكرة تفاهم معها بموجب قرار مجلس الوزراء (23519 لسنة 2023).

وأوضح البيان أنه سيتم اعتماد آلية الدفع المسبق المطلوبة من شركة الغاز التركمانستاني، حيث ستقوم وزارة المالية بتأمين التخصيصات المالية اللازمة ضمن التوقيتات، ويتحمل الجهة الحكومية دفع الضرائب والرسوم.

وأضاف المجلس أنه سيتم استثناء العقد من كفالة حسن الأداء، أسوةً بعقد الغاز الإيراني، على أن يكون الدفع عن طريق الحوالات إلى شركتي الغاز التركمانستاني ولوكستون، وفقاً للآلية التي يوصي بها المصرف العراقي للتجارة، وعدم شمول العقد بقانون تحصيل الديون الحكومية.

كما أشار البيان إلى أن العقد سيكون خاضعاً للقانون السويسري، وستعتمد مسودة العقد على أساس العرض الوحيد.

كما أقر المجلس مبادئ التعاون بشأن الطاقة في العراق، بين وزارة الكهرباء في جمهورية العراق وشركة ستيلار انرجي أمريكا إنك، دون الدخول بأي التزام مالي.