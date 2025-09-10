العراق يعتزم مضاعفة صادراته من الغاز السائل للأسواق العالمية

شفق نيوز- البصرة

رجح المدير العام لشركة غاز البصرة، خالد البطاينة، يوم الأربعاء، إمكانية مضاعفة صادراته من الغاز السائل إلى الأسواق العالمية في العام 2028.

وقال البطاينة، لوكالة شفق نيوز، إن "شركة غاز البصرة تنتج 3 أنواع من الغاز، الأول يذهب إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية، والثاني غاز يستخدم في الطهي وأيضاً يصدر جزء منه إلى الأسواق العالمية، بينما الغاز الثالث مكثفات القريب من الجازولين التي تذهب إلى مصافى البترول".

وأضاف أن "العراق حصل على الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل المستخدم بالطهي في العام 2016، وهو في زيادة مستمرة بالإنتاج وحالياً بمرحلة التصدير".

وأشار البطاينة، إلى أن "العراق يصدر حالياً 4 الاف طن يومياً من الغاز السائل للطهي إلى الأسواق العالمية، وممكن أن ترتفع كمية التصدير إلى 8 الاف طن في العام 2028".

يحتلّ العراق المرتبة الـ 12 عالمياً باحتياطي الغاز الطبيعي المؤكد للعام 2025، وذلك وفقا لما ذكرته مجلة ceoworld الامريكية.

وفي تموز/ يوليو الماضي، أكد وزير النفط حيان عبد الغني السواد، أن الوزارة ماضية في إيقاف حرق الغاز المصاحب بشكل نهائي في العراق مع حلول العام 2029.