العراق يعتزم زيادة إنتاج النفط من حقل مجنون إلى 400 ألف برميل يومياً

شفق نيوز - البصرة

صرّح رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، يوم السبت، بأن الوزارة تعتزم زيادة انتاج النفط الخام من حقول مجنون اقصى جنوبي العراق إلى 400 ألف برميل يوميا مع حلول نهاية العام الحالي.

جاء ذلك خلال زيارته محطة DS2 في حقل مجنون اطلع خلالها على مراحل تنفيذ المشروع الحيوي الذي بدأ العمل به بعد العام 2018 عقب تسلمه من قبل شركة نفط البصرة، حيث وصلت نسبة إنجازه حالياً إلى أكثر من 85%، وفقا لبيان صادر عن الشركة.

ونقل البيان عن الوزير قوله، إن: استكمال المحطة نهاية العام الحالي سيمكن من رفع الطاقة الإنتاجية لحقل مجنون إلى 400 ألف برميل يومياً، مستدركا القول: إلا أنّ الإنتاج الفعلي يبقى مرتبطاً بمحددات منظمة "أوبك" وحصة العراق، حيث يبلغ حالياً 120 ألف برميل يومياً.

وأشار إلى أهمية المشاريع التكميلية للمحطة، ولا سيما ربط وحدات النفط الرطب التي تهدف إلى استيعاب النفط عالي المحتوى من المياه المكمنية، مؤكداً أن هذه الخطوة تعزز من كفاءة الإنتاج واستدامته.

ويُعد حقل مجنون من الحقول الأساسية المغذية لمشاريع الغاز ضمن عقد شركة توتال، حيث سيتم تجميع الغاز من خلال هذه المحطة وضخه إلى موقع أرطاوي الذي سيشهد نصب محطة المعالجة الرئيسية.