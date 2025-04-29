العراق يعتزم رفع التبادل التجاري مع إيران إلى 25 مليار دولار

شفق نيوز/ صرّح مستشار رئيس الوزراء العراقي، حازم الخالدي، يوم الثلاثاء، بإمكانية أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين العراق وايران إلى 25 مليار دولار سنوياً.

وقال الخالدي، خلال زيارته إلى ايران على رأس وفد اقتصادي، إن "حجم التبادل التجاري بين إيران والعراق يشكل نحو 11 مليار دولار من إجمالي 70 مليار دولار تجارة البلاد مع بقية دول العالم"، مشيراً إلى أن "هذا الرقم يمكن أن يرتفع إلى 25 مليار دولار مع الانتهاء من الاتفاقيات بين البلدين بشأن إنشاء أسواق حدودية ومناطق ومدن اقتصادية مشتركة".

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والمالية الإيراني، خلال لقائه مستشار رئيس الوزراء العراقي، أهمية تعزيز التعاون الثنائي من خلال المتابعة الجادة للتفاهمات بين البلدين بشأن إكمال مشروع سكة حديد شلمجة – بصرة المشترك، وإطلاق المناطق الاقتصادية المشتركة ومناطق التجارة الحرة بين إيران والعراق.

كما تقرر في هذا الاجتماع، متابعة القضايا بشكل جدي مثل متابعة المطالبات وإصدار وقبول الضمانات البنكية من الناشطين الاقتصاديين الإيرانيين، من قبل الجانب العراقي.