العراق يعتزم تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية خلال الربع الثاني من 2024

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، يوم السبت، عزم الوزارة الوصول الى الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية خلال الربع الثاني من العام 2024، وذلك بعد إنجاز عدد من المشاريع المهمة في قطاع التصفية.

جاء ذلك خلال افتتاح مشروع إنجاز وحدة التكرير الرابعة بطاقة (70) ألف برميل باليوم في شركة مصافي الجنوب بمحافظة البصرة .

وقال عبد الغني في كلمة خلال الاحتفالية ان تشغيل هذه الوحدة سيوفر كميات كبيرة من المنتجات النفطية ومنها ، النفثا، زيت الغاز، الكيروسين ، الغاز السائل ، وغيرها لتغطية جزء كبير من الحاجة المحلية .

وأشار وزير النفط الى ان المشروع كان ضمن أولويات البرنامج الحكومي وتم إنجازه في فترة قياسية من قبل الجهد الوطني بعد تلكؤ الشركات الاجنبية.

من جانبه قال مدير عام شركة مصافي الجنوب حسام حسين ولي في كلمة خلال الحفل ان الشركة أوفت بالتزاماتها للحكومة والوزارة بإنجاز المشروع ضمن الفترة المخطط لها ، مؤكداً أن إنتاج هذه الوحدة من المنتجات النفطية سوف تغطي جزء كبير من الحاجة المحلية وخصوصاً زيت الغاز والكيروسين، مبينا ان الشركة تسهم من خلال مشاريع زيادة الطاقة التكريرية الوصول الى تغطية الحاجة المحلية والارتقاء بنوعية المنتجات النفطية .

فيما قال المتحدث بإسم وزارة النفط عاصم جهاد ان افتتاح الوحدة الرابعة بطاقة (70) الف برميل باليوم ، سوف يسهم في رفع الطاقة التكريرية الكلية لشركة مصافي الجنوب الى 280 الف برميل باليوم .

واوضح ان المرحلة القليلة ستشهد افتتاح وحدة الازمرة لتحسين نوعية المنتجات في المصفى، الى جانب المضي بإنجاز مشروع (FFC)الذي يعد من المشاريع الواعدة ، ويمثل نقلة نوعية في الارتقاء بالمنتجات النفطية الى (يورو 5).