العراق يعاود استيراد القمح الروسي بعد توقف عشر سنوات

شفق نيوز/ أعلنت مجموعة الاتحاد الروسي لمصدري الحبوب، يوم الخميس، أن العراق عاود استيراد القمح الروسي بعد عشر سنوات من التوقف .

وقالت المجموعة، في بيان صحفي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "من المتوقع أن يصل إجمالي صادرات الحبوب الروسية، باستثناء الإمدادات إلى كازاخستان وأرمينيا وبيلاروسيا ، إلى 26 مليون طن في الفترة من يوليو/ تموز إلى ديسمبر كانون/ الأول، بزيادة 10٪ عن العام الماضي.

واضافت ان روسيا تسير على المسار الصحيح لجني محصول حبوب قياسي يبلغ 150 مليون طن، بما في ذلك 100 مليون طن من القمح في عام 2022.

ووفقًا للمجموعة، فإن التحدي في النصف الثاني من الموسم - يناير كانون الثاني - يونيو حزيران- سيكون صعوبات مرتبطة بمعالجة المدفوعات إذا تم توسيع العقوبات الغربية.

وقالت المجموعة، أن روسيا استأنفت إمدادات القمح للعراق بمئات الأطنان بعد توقف دام عشر سنوات، كما أنه منذ بداية الموسم في الأول من يوليو / تموز ، باعت روسيا قمحا أكثر من أي موسم سابق للسعودية والجزائر وباكستان والبرازيل والمكسيك.