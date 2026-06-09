العراق يطلق مشاريع استراتيجية لزيادة مشتقات النفط وتقليل الاستيراد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الثلاثاء، تنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية الاستراتيجية الهادفة إلى رفع الطاقة التكريرية للمصافي الوطنية وتلبية الطلب المحلي المتزايد على المشتقات النفطية.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ نقلا عن المتحدث باسم الوزارة، سليم الركابي، إن الوزارة تواصل العمل على تعزيز الإنتاج المحلي من المشتقات النفطية عبر تطوير وإنشاء عدد من المصافي في محافظات الديوانية وميسان والنجف، إضافة إلى قضاء حديثة في محافظة الأنبار،".

وأضاف أن المشاريع التكريرية الجديدة ستسهم بشكل مباشر في زيادة إمدادات السوق المحلية من المنتجات النفطية وتحسين استقرار التجهيز.

وأشار الركابي، إلى أن مشروع التكسير بالعامل المساعد في البصرة حقق قفزة نوعية في إنتاج البنزين المحسن، من خلال إضافة ما بين 4 و5 ملايين لتر يومياً، الأمر الذي عزز استقرار الإمدادات وقلل الحاجة إلى الاستيراد الخارجي.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات، منذ ليلة أول أيام عيد الأضحى، أزمة متصاعدة في توفر البنزين، وسط ازدحام خانق وطوابير طويلة أمام محطات الوقود تمتد لساعات في عدة مناطق.

وأقرت وزارة النفط العراقية، يوم الخميس الماضي، بوجود نقص في إمدادات البنزين بعد نفيها مراراً وجود أزمة في البلاد، وعزت ذلك إلى تداعيات الأحداث التي تشهدها المنطقة وانسحاب شركة أجنبية من مشروع حيوي في مصافي الجنوب لأسباب أمنية.