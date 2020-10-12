العراق يطلق مبادرة لتوظيف العاطلين والخريجين ويكشف ارقاماً مهولة

شفق نيوز/ أطلق مجلس الوزراء العراقي، الاثنين، مبادرة لتوظيف الخريجين والعاطلين عن العمل في البلاد.

وقال احمد ملا طلال، الناطق باسم رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، انه منذ اسابيع يعمل مجلس الوزراء على تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي من أجل توفير الوظائف للشباب العاطلين والخريجين، مشيرا إلى ان التقديم على المبادرة يمكن عبر الموقع الالكتروني للمجلس بخطوات بسيطة.

من جانبه قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية إن وزارته لها المسؤولية القانونية لتوظيف الشباب العاطلين، خصوصا أن جائحة كورونا رفعت نسبة البطالة بالبلاد وزيادة معدل الفقر.

واضاف ان هناك مليوناً و٦٠٠ الف عاطل عن العمل مسجل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، منوها الى ان مجلس الخدمة الاتحادي سيكون له دور فاعل في الفترة المقبلة لتوفير فرص العمل خصوصا انها من مطالب المتظاهرين للتوظيف في القطاع العام والخاص.

ولفت إلى ان هناك ٨ آلاف خريج حاصل على شهادة الماجستير مسجل في الوزارة من العاطلين عن العمل، كما أن هناك ألفي خريج من حملة شهادة الدكتوراه مسجل ايضا في الوزارة من العاطلين عن العمل.



