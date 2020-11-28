العراق يطلق خططاً جديدة لتطوير قطاع النحل ورفع انتاجية العسل

شفق نيوز/ كشفت الجمعية النموذجية للنحالين العراقيين، يوم السبت، عن خطوات وتسهيلات كبيرة ستطلقها وزارة الزراعة خلال الفترات القادمة لانعاش وتطوير قطاع تربية النحل في البلاد.

وقال رئيس الجمعية علوان عبد الرزاق المياحي لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الزراعة عقد اجتماعاً موسعاً مع جمعية النحالين النموذجية لتدارس سبل تطوير قطاع تربية النحل ورفع انتاجية العسل باعتبارها ركيزة اساسية لدعم الاقتصاد الوطني".

وأكد المياحي أن "الاجتماع تمخض عن إقرار 17 فقرة لتطوير وانعاش قطاع تربية النحل وتوفير الدعم الكامل للنحالين ابرزها استثمار الغابات في البلاد من قبل النحالين وتحويلها الى مزارع لتربية النحل الى جانب استيراد ملكات نحل او سلالات مقاومة للامراض من مناشئ عالمية رصينة".

وتابع المياحي، أن "وزير الزراعة أكد ضرورة تفعيل الشركة العامة للتجهيزات الزراعية واستيراد مواد ومستلزمات وادوية بيطرية للنحالين الى جانب عقد مؤتمر عام للنحالين في العراق لمعالجة مشاكل تربية النحل وتذليلها".

وأكد المياحي، أن "وزارة الزراعة تولي إهتماماً كبيراً بقطاع النحل في العراق الذي يحتل مكانة عالمية متميزة، موضحاً أن الوزارة وجمعية النحالين "بصدد اقرار ورقة عمل متكاملة لتطوير قطاع النحل بمدة زمنية قياسية وتأمين كافة السبل والمستلزمات اللازمة".