العراق يطلق خطاً بحرياً يختصر زمن النقل بين ثلاث دول عبر البصرة

شفق نيوز- البصرة

تستعد البصرة، يوم السبت، لاحتضان خدمة نقل بحري جديدة تربط ميناء أم قصر بميناء راشد في دبي، ضمن مسار لوجستي متطور يتوقع أن يحدث نقلة في اختصار الزمن والكلفة بين دول المنطقة.

وقال مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، إن "الخدمة الجديدة ستعتمد على سفينة الدحرجة دي بي ورلد إكسبريس البالغة تكلفتها 50 مليون دولار، والقادرة على استيعاب 145 عربة مقطورة في كل رحلة"، مبيناً أن "الرحلة ستختصر طريق 10 أيام بين الإمارات وتركيا وعُمان إلى 36 ساعة فقط عبر ميناء أم قصر".

وأضاف أن "موعد انطلاق أول رحلة سيكون في 17 من الشهر الجاري".

من جانبها، رحّبت الشركة العامة لموانئ العراق بإطلاق الخط البحري الجديد، وقال مدير عام الشركة الدكتور المهندس فرحان الفرطوسي، إن "الخدمة الجديدة تمثل إضافة مهمة لقدرات موانئ العراق في مجال مناولة عربات (الرو-رو) وتطوير خيارات النقل البحري السريع".

وأضاف الفرطوسي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "الخط سيسهم في تقليل الاعتماد على النقل البري، وتسريع وصول البضائع، وتوفير حلول مباشرة لنقل العربات المقطورة مع مرافقة السائقين".

وبحسب الفرطوسي، فإن الشركة تعمل على تهيئة المتطلبات التشغيلية في ميناء أم قصر لضمان انسيابية الخدمة، لافتاً إلى أن "الخط الجديد سيدعم حركة التجارة الثنائية بين العراق والإمارات، ويرفع كفاءة سلاسل التوريد الإقليمية، ويعزز القدرة التنافسية للموانئ العراقية".