العراق يطلق جولة تراخيص جديدة لاستكشاف الغاز في المناطق الغربية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط، يوم الثلاثاء، عن إطلاق جولة تراخيص جديدة بشأن استخراج الغاز، خاصة المناطق الغربية، مؤكدة أنه خلال 5 سنوات سيتم استثمار الغاز وتصديره أيضاً.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، في تصريحات صحفية تابعتها وكالة شفق نيوز، إن العراق يستثمر 60% فقط من الغاز المنتج، فيما يحرق بحدود 40% من هذا الغاز حاليا.

وأضاف أن "جميع الغاز الذي يحرق تم التعاقد على استثماره مع شركات على رأسها توتال الفرنسية، حيث تستثمر لإنتاج 600 مليون قدم مكعبة من الغاز، ما يعادل ثلاثة أرباع الغاز الذي يحرق حاليا، فيم تلتزم شركة غاز البصرة باستثمار الغاز في 3 حقول نفط رئيسية هي الرميلة والزبير وغرب القرنة".

وأوضح عبد الغني" أن العراق وبجهود استثنائية تعاقد على الغاز الذي يحرق وخلال 3 إلى 5 سنوات سيتم استثماره والاستفادة منه في الطاقة الكهربائية والمشاريع أخرى".

وأشار إلى ان " إطلاق جولات تراخيص جديدة عبر دعوة شركات متخصصة لاستكشاف رقع غازية، أكثرها في المنطقة الغربية للعراق وبها كميات كبيرة من الغاز، وسيتم في شهر أبريل المقبل إحالة العقود ومن خلالها سيتم استخراج الغاز ومعالجته واستخدامه في الداخل وتصديره بكميات كبيرة إلى الخارج".