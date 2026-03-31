العراق يطلق تصدير النفط إلى ميناء بانياس السوري بمرور 101 ناقلة

شفق نيوز- الأنبار

أعلنت الحكومة المحلية في محافظة الأنبار (غربي العراق)، يوم الثلاثاء، انطلاق تصدير النفط العراقي عبر منفذ الوليد الحدودي مع سوريا

وقال الناطق الإعلامي لحكومة الأنبار مؤيد الدليمي، في تصريح، ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم السماح بمرور 101 ناقلة نفط حوضية بطاقة تصديرية تبلغ ثلاثة ملايين ومئتين الف لتر من النفط الخام.

وأوضح الدليمي أن الناقلات ستتوجه إلى ميناء بانياس السوري.

وتأتي هذه الخطوة وسط توترات إقليمية متصاعدة ومخاوف من تعطل صادرات النفط بعد إغلاق مضيق هرمز، الذي تمر عبره غالبية الشحنات العراقية من موانئ الجنوب.

وكانت تقارير قد أشارت إلى توقف أو تراجع كبير في الصادرات البحرية نتيجة اضطراب الملاحة وارتفاع قيود التأمين.

ويُنظر إلى التصدير البري عبر المنافذ الحدودية كخيار بديل محدود لضمان استمرار تدفق الخام وتخفيف تداعيات أي إغلاق محتمل.