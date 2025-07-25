العراق يطلق برنامجًا جديدًا للقروض الخضراء بالتعاون مع مصرف RTB لدعم الطاقة الشمسية

شفق نيوز- بغداد

أعلن مصرف (RTB)، أحدى المؤسسات المالية في العراق، عن إطلاق برنامج قروض منخفضة الفائدة لدعم تركيب الألواح الشمسية في المنازل والمؤسسات التجارية، وذلك في إطار استراتيجية وطنية بتمويل من البنك المركزي العراقي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة، ومعالجة أزمة الكهرباء المتفاقمة في البلاد.

وبحسب بيان للمصرف ورد لوكالة شفق نيوز: "يتيح البرنامج الجديد خيارات تمويل مرنة للأفراد والشركات الراغبة في التحول إلى حلول الطاقة النظيفة، حيث تتراوح قيمة القروض بين 7 ملايين و30 مليون دينار عراقي (ما يعادل تقريبًا 4,800 إلى 20,700 دولار أميركي)، مع فترة سداد تصل إلى سبع سنوات وخيار فترة سماح مدتها ستة أشهر.

وتهدف المبادرة إلى تمكين المواطنين من الاستثمار في التكنولوجيا الشمسية من خلال تمويل ميسّر، وبأسعار فائدة تنافسية، في خطوة نحو تنويع مصادر الطاقة في العراق وتحقيق أهدافه البيئية.

ويعاني العراق منذ سنوات من أزمات مزمنة في الكهرباء، تتفاقم خلال أشهر الصيف الحارّة حين تتجاوز درجات الحرارة 50 درجة مئوية، ما يرهق الشبكة الوطنية ويزيد الطلب على الطاقة.

وأكد أحمد نوزاد، الرئيس التنفيذي لمصرف RTB، التزام المصرف بدعم التنمية المستدامة وتنويع مصادر الطاقة، قائلاً: "يمثّل هذا البرنامج فرصة كبيرة لتعزيز التنمية المستدامة وتوسيع مزيج الطاقة في البلاد. نحن في RTB ملتزمون بمساعدة عملائنا على بناء مستقبل أكثر خضرة، وتحقيق النمو الاقتصادي من خلال حلول مالية مبتكرة."

ويمكن للراغبين في التقديم على قرض الطاقة الشمسية الدخول إلى بوابة الحكومة الإلكترونية عبر الموقع:

www.ur.gov.iq

كما يُنصح بالتواصل مع أقرب فرع للمصرف للحصول على تفاصيل إضافية حول شروط الاستحقاق وآلية التقديم.

وتأسس مصرف (RTB) للاستثمار والتمويل في عام 2001، ويتخذ من أربيل مقرًا رئيسيًا له، وهو مرخّص من البنك المركزي العراقي ومُدرج في سوق العراق للأوراق المالية.