العراق يطلب من تركيا تمديد اتفاقية خط أنابيب النفط كركوك – جيهان لمدة عام

شفق نيوز- بغداد

طلب العراق من تركيا تمديد اتفاقية خط أنابيب النفط بين كركوك وميناء جيهان التركي لمدة عام على الأقل، في خطوة تهدف إلى منح الجانبين مزيداً من الوقت للتفاوض على اتفاقية جديدة تنظم صادرات النفط عبر هذا المسار الحيوي.

ونقلت وكالة رويترز عن رئيس شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، علي نزار، قوله إن بغداد قدمت طلباً رسمياً إلى أنقرة لإتاحة وقت إضافي لاستكمال المحادثات المتعلقة باتفاقية بديلة تغطي أحد أهم طرق تصدير النفط العراقي.

وأضاف نزار، أن العراق صدّر نحو 12 مليون برميل من النفط الخام عبر موانئه الجنوبية منذ بداية شهر حزيران الجاري وحتى الآن.

وتنتهي الاتفاقية الحالية الخاصة بخط أنابيب كركوك – جيهان في 27 تموز المقبل، بعد عقود من تنظيمها لصادرات النفط بين العراق وتركيا، فيما يواصل الطرفان مناقشة مسودة اتفاقية جديدة تحكم عمليات التصدير خلال المرحلة المقبلة.