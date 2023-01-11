العراق يطرح فرصا استثمارية في عدد من مصافيه النفطية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الأربعاء، قرب طرح عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة التكريرية.

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة وضمن خطط زيادة الطاقات التكريرية في العراق ستطرح خلال الفترة القريبة المقبلة عدداً من الفرص الاستثمارية ، منها مصفى العمارة في محافظة ميسان بطاقة (150) الف برميل باليوم ، ومصفى المثنى بطاقة (100) الف برميل باليوم ، ومصفى كركوك بطاقة (100) الف برميل باليوم ، ومصفى القيارة بطاقة (70) الف برميل باليوم ، واضافة وحدة بطاقة (70) الف برميل باليوم الى مصفى ذي قار تضاف الى الانتاج الحالي الذي يبلغ (30) الف برميل ، الى جانب التخطيط لانشاء مصفى جديد في محافظة ذي قار بطاقة (150 ) الف برميل باليوم".

واشار وزير النفط الى "مضي الوزارة باضافة وحدات انتاجية لمصافي الجنوب والوسط والشمال".

وكانت وزارة النفط قد أعلنت في وقت عن اضافة وحدة انتاجية جديدة لمصفى الديوانية بطاقة (70) الف برميل ، الى جانب قرب بدء الانتاج الفعلي لمصفى كربلاء النفطي بطاقة (140 ) الف برميل باليوم.