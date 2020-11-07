العراق يضع في أولوياته تطوير الغاز بأنواعه

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط، السبت، ان من اولياتها هو تطوير مشاريع الاستثمارية للغاز المصاحب والحر.

وقال وزير النفط احسان عبد الجبار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "الحكومة والوزارة تضع في سلم أولوياتها تنفيذ مشاريع أستثمار الغاز المصاحب والحر، من خلال الخطط والبرامج التي وضعتها بهذا الشأن".

واضاف ان"العمل الجاد في تنفيذ هذه المشاريع بالرغم من التحديات والصعوبات المالية والاقتصادية، وبالتعاون بين الجهد الحكومي والشركات العالمية المتخصصة ".

يذكر ان الوزارة اعلنت في العام ٢٠١٦ عن بلوغ الاكتفاء الذاتي من انتاج الغاز السائل والقيام بتصدير الكميات الفائضة عن حاجة البلاد لتوفير موارد مالية اضافية للخزينة ، فيما تزال تستورد الغاز الجاف من دول الجوار لحاجتها في تشغيل المحطات الكهربائية.