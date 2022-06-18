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العراق يضع حجر اساس بناء "الف مدرسة" وفق الاتفاقية الصينية.. صور

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-18T06:18:45+0000
العراق يضع حجر اساس بناء "الف مدرسة" وفق الاتفاقية الصينية.. صور

شفق نيوز/ وضع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، حجر أساس مشروع مدرسي ضمن الاتفاقية العراقية – الصينية.   

وقال مكتب الكاظمي، في بيان مقتضب ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الاخير وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى من مشروع المباني المدرسية، والمتضمنة بناء 1000 مدرسة نموذجية في عموم العراق، ضمن الاتفاقية العراقية - الصينية .

وفي منتصف كانون الاول 2021، أعلنت الحكومة العراقية، عن توقيع 15 عقداً مع الجانب الصيني لبناء ألف مدرسة في انحاء متفرقة من البلاد.

وفي الثامن والعشرين من تشرين الثاني 2021، أفادت السلطات العسكرية العراقية، باستنفار امني لحماية شركات صينية تنفذ مشروع بناء 1000 مدرسة في عموم العراق.

وقالت قيادة العمليات المشتركة، في بيان صدر حينها، إن نائب قائد العمليات الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري اجتمع مع نواب قادة العمليات وقادة الشرطة حول بناء ألف مدرسة في أنحاء العراق، مؤكدة أن كافة القطعات ستكون مستنفرة، لحماية الشركات الصينية وإزالة التجاوزات على الأراضي المتجاوزة.

 

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