العراق يرسي الحجر الأساس لمشروع الغاز المعجل بطاقة 50 مقمق يوميا

شفق نيوز/ أرسى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الجمعة، الحجر الأساس لمشروع الغاز المعجل في حقل ارطاوي بطاقة 50 بطاقة 50 مليون قدم مكعب قياسي.

وقال عبد الغني في كلمة ألقاها خلال حضوره ورعايته حفل وضع حجر الاساس للمشروع، أن هذا المشروع يساهم باضافة طاقات جديدة من وقود الغاز الى الشبكة الوطنية لانتاج الغاز ، مشيرا ان المشروع سيتم إنجازه العام القادم .

وأضاف ان مشروع تنمية الغاز المتكامل في البصرة الذي وقعت الوزارة عقده مع شركة "توتال" الفرنسية لاستثمار 600 مليون قدم مكعب قياسي باليوم من خمسة حقول نفطية وعلى مرحلتين يعد من المشاريع المهمة لاستثمار الغاز.

وأوضح عبد الغني ان كل مرحلة ستكون بطاقة 300 مليون قدم مكعب قياسي باليوم ، وان المرحلة الاولى سيتم انجازها بعد ثلاث سنوات ، والثانية بعد خمس سنوات.

كما اشار الوزير ان الوزارة وتنفيذا للبرنامج الحكومي عملت على التعجيل باستثمار الغاز من خلال برنامج وخطة عمل اتفقت عليها مع الجهة المنفذة شركة "توتال"، وهي خارج صيغة العقد ، لحاجة البلاد له في ادامة تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية .

وتابع القول ، ان الوزارة ماضية بمشاريعها التطويرية لحقول الغاز، بالتوازي مع خططها لاستثمار الغاز المصاحب، ولقد وقعت الوزارة على العديد من عقود مشاريع تطوير الحقول الغازية ، مع شركات عالمية متخصصة في مجال الغاز ، وهذه العقود شملت تطوير حقلي "عكاس والمنصورية"، بالاضافة الى تطوير عدد من الحقول و الرقع الاستكشافية ضمن جولات التراخيص الخامسة والخامسة التكميلية والسادسة ، كل هذه الطاقات اضافة الى الطاقات المنجزة حاليا من استثمار الغاز ستحقق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز .