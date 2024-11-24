العراق يضاعف صادراته النفطية إلى أمريكا خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 10 دول رئيسية بلغ 6.737 ملايين برميل يوميا مرتفعاً بمقدار مليونا و34 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغ 5.703 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 237 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 116 الف برميل يومياً عن الأسبوع الذي سبقة والذي بلغ 121 ألفاً فقط".

وأشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.862 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 768 ألف برميل يوميا، ثم البرازيل بمتوسط 498 ألف برميل يومياً، ومن كولومبيا بمتوسط 414 الف برميل يوميا".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام بلغت من الاكوادور 355 ألف برميل يومياً، ومن السعودية 220 ألف برميل يوميا، ومن فنزويلا بمعدل 211 الف برميل يومياً، ومن نيجيريا وليبيا بمعدل 86 ألف برميل يوميا".