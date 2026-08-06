العراق يضاعف صادراته النفطية في تموز ويخفف حدة تراجع الإمدادات الخليجية

شفق نيوز - بغداد

أظهرت بيانات شركة Kpler،، أن صادرات النفط الخام والمكثفات من دول الخليج استقرت خلال شهر تموز/يوليو الماضي عند نحو 10.7 ملايين برميل يومياً، بزيادة طفيفة بلغت 2% مقارنة بحزيران/يونيو الماضي، لكنها ما تزال أقل بنحو 40% من مستوياتها قبل تصاعد حدة التوترات في المنطقة.

وساهم العراق في دعم صادرات المنطقة بعدما ضاعف صادراته مقارنة بشهر حزيران/يونيو الماضي، مستفيداً من زيادة شحنات ناقلات النفط، ما عوض جانباً من تراجع الصادرات السعودية والإماراتية.

ورغم ذلك، أظهرت البيانات تباطؤاً في تدفقات النفط خلال النصف الثاني من تموز/يوليو مع تصاعد التوترات الأمنية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، وارتفاع عدد السفن التي أبلغت عن تعرضها لهجمات، الأمر الذي دفع عدداً من الناقلات إلى تغيير مساراتها أو إيقاف أنظمة التتبع أثناء الإبحار.

وأشار التقرير إلى أن استقرار الصادرات ساهم في الحد من المخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية، إلا أن حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز وباب المندب لا تزال دون مستوياتها التي كانت سائدة قبل الحرب، مما يبقي المخاطر الجيوسياسية مؤثرة في أسواق الطاقة.