العراق يصعد مرتبة واحدة بأرخص سعر للبنزين عالميا

شفق نيوز/ صعد العراق مرتبة واحدة من بين دول العالم الأرخص في أسعار الوقود (البنزين) بعد أن حافظ على السعر محليا حسب موقع global petrol prices.

وقال الموقع في جدول له لشهر آذار لعام 2023 واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "العراق صعد مرتبة واحدة ليصل الى المرتبة 11 عالميا بأرخص دول العالم بالبنزين من بين 170 دولة مدرجة بالجدول، بعد أن حافظ على سعر البنزين المباع محليا وبواقع 514 سنتاً للتر الواحد".

واضاف ان "العراق صعد مرتبة بعد أن رفعت نيجيريا أسعار البنزين محليا الى 558 سنتا للتر الواحد وتراجعت بذلك الى المرتبة 14 بالقائمة بعد أن كانت تبيع سعر البنزين خلال الشهر الماضي 446 سنتا"، مبينا ان "العراق جاء بالمرتبة الخامسة عربياً بعد كل من ليبيا ومصر والجزائر والكويت".

عالميا وحسب الجدول فإن "فنزويلا جاءت اولا بأرخص أسعار للبنزين من بين دول العالم وبواقع 16 سنتا للتر الواحد، تليها ليبيا ثانيا ومن ثم ايران ثالثا وأنغولا رابعا والجزائر خامسا، فيما تذيلت هونغ كونغ المرتبة الاخيرة بواقع 2.942 دولار للتر الواحد من البنزين تسبقها سوريا بسعر 2.614 دولار للتر الواحد".