العراق يصدّر 600 مليون برميل من النفط في 6 أشهر

شفق نيوز- بغداد

بلغت صادرات العراق النفطية في النصف الأول من عام 2025، أكثر من 600 مليون برميل.

ووفقا للاحصاءات التي اعلنتها شركة "سومو" واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن "مجموع الصادرات النفطية للعراق خلال النصف الاول من عام 2025، بلغت 606 ملايين و582 ألفاً و373 برميلاً بمعدل بلغ 101 مليون و97 ألفاً و62 برميلاً شهرياً.

وأضافت أن "مجموع المصدر من حقول البصرة والوسط من موانئ البصرة بلغ 590 مليوناً و262 ألفاً و866 برميلاً، فيما بلغ مجموع المصدر من حقل القيارة من كركوك 5 ملايين و692 ألفاً و331 برميلاً".

وأشارت بيانات سومو، إلى أن "صادرات النفط من مستودع كركوك الحديث إلى الأردن خلال هذه الفترة بلغت مليوناً و866 ألفاً و194 برميلاً"، مبينة أن "العائدات المالية من صادرات شهر اذار ونيسان وأيار وحزيران بلغت 27 ملياراً و514 مليوناً و474 ألفا و242 دولاراً".