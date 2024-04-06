العراق يصدّر 5.5 ملايين برميل نفط إلى أمريكا خلال شهر

شفق نيوز/ ارتفعت صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة، خلال شهر آذار/مارس الماضي، إلى أكثر من 5 ملايين برميل، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وذكرت الإدارة، في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "العراق صدّر 5.483 ملايين برميل من النفط الخام إلى أمريكا خلال شهر آذار/مارس الماضي، وبمتوسط بلغ 176 ألف برميل يومياً، مرتفعة عن شهر شباط الذي بلغت الصادرات فيه 4.379 ملايين برميل وبمتوسط 173 ألف برميل يومياً".

وأضافت أن "العراق صدر متوسط 93 ألف برميل يومياً من النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر آذار/مارس الماضي، فيما صدر متوسط 252 ألف برميل يومياً في الأسبوع الثاني، بينما صدر متوسط 244 ألف برميل يومياً في الأسبوع الثالث، في حين صدر خلال الأسبوع الرابع متوسط 91 ألف برميل يومياً".

وبينت أن "العراق جاء بالمرتبة الخامسة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي، بعد كل من (كندا، المكسيك، السعودية، والبرازيل)، وفي المرتبة الثانية عربياً بعد السعودية التي تجاوزت صادراتها لأمريكا حاجز 9 ملايين برميل".