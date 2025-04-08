العراق يصدّر 5 ملايين برميل من النفط إلى أمريكا خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الثلاثاء، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت اكثر من 5 ملايين برميل خلال شهر آذار الماضي.

وذكرت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "العراق صدر من النفط الخام الى امريكا خلال شهر اذار الماضي 5.487 ملايين برميل، مرتفعا عن شهر شباط الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه 4.900 ملايين برميل".

وأضافت أن "العراق صدّر متوسط 170 ألف برميل يوميا من النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر آذار، فيما صدر متوسط 202 ألف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدر متوسط 203 آلاف برميل يوميا في الأسبوع الثالث، ومتوسط 132 الف برميل يوميا في الأسبوع الثالث".

وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن "العراق جاء بالمرتبة السابعة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي بعد كل من: كندا التي جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك والسعودية البرازيل وفنزويلا وكولومبيا ".

واشارت الإدارة، إلى أن "العراق جاء بالمرتبة الثانية عربيا باكثر الدول العربية المصدرة للنفط لامريكا بعد السعودية التي جاءت اولا بصادارات بلغت 6.696 مليون برميل وجاءت ليبيا ثالثا بصادرات بلغت 1.829 مليون برميل".