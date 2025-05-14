العراق يصدّر 4.5 مليون برميل من النفط إلى أمريكا خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء، أن صادرات العراق النفطية للولايات المتحدة خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي تجاوزت الأربعة ملايين برميل.

وذكرت الإدارة في جدول اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "العراق صدر من النفط الخام إلى أمريكا خلال الشهر الماضي 4.590 ملايين برميل، منخفضا عن شهر آذار/ مارس الذي بلغت صادراته 5.487 ملايين برميل".

وبينت أن "العراق صدّر متوسط 167 ألف برميل يومياً من النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر نيسان/ أبريل الماضي، فيما صدر متوسط 136 ألف برميل يومياً في الأسبوع الثاني، و179 ألف برميل في الأسبوع الثالث، و141 ألف برميل في الأسبوع الرابع".

وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن "العراق جاء بالمرتبة السابعة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي بعد كل من: كندا التي جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط، تليها المكسيك، والسعودية، والبرازيل، وفنزويلا، ونيجيريا".

وأشارت الإدارة، إلى أن "العراق جاء بالمرتبة الثانية عربياً بأكثر الدول المصدرة للنفط إلى أمريكا بعد السعودية التي جاءت أولاً بصادارات بلغت 4.950 مليون برميل، وجاءت ليبيا ثالثاً بصادرات بلغت 1.290مليونبرميل".