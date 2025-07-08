العراق يصدّر 1.4 مليون برميل نفط إلى الصين يومياً

شفق نيوز- بكين / بغداد

بلغت صادرات العراق النفطية الى الصين اكثر من 1.4 مليون برميل يوميا في شهر يونيو / حزيران الماضي.

ووفقا للجمارك الصينية، فإن صادارات العراق النفطية تلى الصين في شهر حزيران بلغت 1.420 مليون برميل يوميا مع نمو سنوي بلغ 28 %.

وأضافت، أن "هذه الصادرات ارتفعت بمقدار 310 آلاف برميل يومياً، عن نفس الفترة من العام الماضي التي كانت الصادارات فيها 1.11 مليون برميل يوميا.

يُذكر أن غالبية صادرات النفط العراقي تذهب للأسواق العالمية عبر البحر، عدا ما يُقدّر 300 ألف برميل شهريًا يحصل عليها الأردن، وفقًا لاتفاق مُوقَّع بين البلدَيْن.