العراق يصدّر نفطاً إلى الصين بأكثر من 38 مليار دولار خلال عام

شفق نيوز/ بلغت قيمة الصادرات العراقية النفطية إلى الصين، أكثر من 38 مليار دولار، خلال العام 2024.

ووفقا للبيانات والاحصائيات التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن صادرات العراق النفطية إلى الصين بلغت قيمتها 38 ملياراً و221 مليوناً و939 ألف دولار، فيما بلغت كمية هذه الصادرات 63 مليوناً و835 ألفاً و228 طناً.

وأضاف أن النمو السنوي لهذه الصادرات خلال اربع سنوات بلغت 18% وان هذه الحصة تمثل 35% من استيرادات الصين من النفط من دول العالم.

واشار الى ان النفط الخام شكل معظم هذه الصادرات وبقيمة 36 ملياراً و966 مليوناً و663 دولاراً، فيما بلغت قيمة الزيوت البترولية والزيوت المشتقة المصدرة ملياراً و196 مليوناً و196 دولاراً، فيما بلغت قيمة فحم البترول، وبتومين البترول، وغاز البترول 59 مليوناً و79 ألف دولار.