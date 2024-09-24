العراق يصدّر إلى سويسرا اعمالاً فنية ومقتنيات بأكثر من 400 ألف دولار

شفق نيوز/ صدر العراق أعمالا فنية ومقتنيات وتحف الى سويسرا بقيمة بلغت أكثر من 400 ألف دولار خلال العام الماضي 2023 حسب موقع trademap الذي يوفر خريطة التجارة للدول للصادرات والواردات.

وذكر الموقع في احصائية على موقعه اطلعت عليها وكالة شفق نيوز؛ ان العراق صدر من الأعمال الفنية وقطع المقتنيات والتحف الى سويسرا خلال العام الماضي بقيمة 409 آلاف دولار، ذهبت 390 ألف دولار منها الى مجموعات وقطع من علم الحيوان والنبات والمعادن والتشريح والتاريخ، وذهبت 19 الف دولار الى التحف التي يزيد عمرها عن 100 عام.

واضاف ان "حصة العراق من واردات (مجموعات وقطع من علم الحيوان والنبات والمعادن والتشريح والتاريخ) بلغت 49%

وحصة التحف التي يزيد عمرها عن 100 عام بلغت 4 %.