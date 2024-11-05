العراق يصدّر أكثر من 6 ملايين برميل نفط إلى أمريكا خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت أكثر من 6 ملايين برميل خلال شهر تشرين الأول الماضي.

وقالت الادارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "العراق صدر من النفط الخام الى امريكا خلال شهر تشرين الأول الماضي 6 ملايين و161 ألف برميل، مرتفعا عن شهر أيلول الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا 5 ملايين و970 الف برميل".

وأضافت أن "متوسط ما صدره العراق بلغ 241 ألف برميل يوميا من النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول ، فيما صدر متوسط 70 ألف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدر متوسط 237 الف برميل يوميا في الأسبوع الثالث"، مشيرا الى ان "صادرات الاسبوع الرابع بلغت متوسط 216 ألف برميل يوميا".

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن "العراق جاء بالمرتبة الخامسة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي بعد كل من: كندا التي جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك وكولومبيا وفنزويلا".