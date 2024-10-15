العراق يصدّر أكثر من 5 ملايين برميل نفط لأمريكا في أيلول الماضي

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت أكثر من 5 ملايين برميل خلال شهر ايلول الماضي.

وقالت الادارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "العراق صدر من النفط الخام الى امريكا خلال شهر ايلول الماضي 5.970 ملايين برميل، مرتفعا عن شهر آب الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا 5.741 ملايين برميل".

واضافت ان "العراق صدّر بالمتوسط 222 ألف برميل يوميا من النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر ايلول، فيما صدر بالمتوسط 155 ألف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدر بالمتوسط 265 ألف برميل يوميا في الأسبوع الثالث"، مشيرا الى ان "صادرات الاسبوع الرابع بلغت متوسط 152 ألف برميل يوميا".

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن "العراق جاء بالمرتبة الخامسة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي بعد كل من: كندا التي جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك والسعودية وكولومبيا.